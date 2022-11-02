Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kaçak Göçmen#İzmir#Operasyon
İzmirde 78 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 08:32

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmeleri sonucu denizde mahsur kalan 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 07.35 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye hareket eden ekipler, denizde mahsur kalan 39 göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı. Öte yandan, 28 Ekim saat 08.00 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında da kaçak göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda 39 göçmeni kurtardı.

İzmirde 78 kaçak göçmen kurtarıldı

Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 78 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaçak Göçmen#İzmir#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry