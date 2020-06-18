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İZMİR (AA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

İzmir'de 72 yaşındaki kişi sokakta ölü bulundu

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İzmir'de 72 yaşındaki kişi sokakta ölü bulundu
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 72 yaşındaki kişi, sokakta ölü bulundu.

Soğukkuyu Mahallesi 7277 Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Himmet Akgün'ün (72) hayatını kaybettiğini belirledi. Akgün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Akgün'ün, gece geç saatte yakınlarına ulaşmak için çevreden geçenlerden yardım isterken görüldüğü öğrenildi.

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