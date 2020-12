İzmir'de 69 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 kaçak göçmeni kurtardı.



Diğer taraftan Çeşme açıklarında Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldıkları ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 7 kaçak göçmeni kurtardı.

15 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI



Yine Çeşme ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından ,Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 15 kaçak göçmen kurtarıldı.



Öte yandan ekipler Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında can salları içerisinde bir grup kişinin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içerisindeki 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Karaya çıkartılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.