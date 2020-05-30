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Halil İbrahim KARABIYIK /İZMİR,(DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

İzmir'de 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'de 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İZMİR’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 60 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta mahsur kalan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Kongo, 23 Afganistan, 5 Eritre, 2 Mali, 1 Nijerya ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

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