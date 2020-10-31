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AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 04:51 | Son Güncelleme:

İzmir'de 6 bin 49 personel seferber oldu!

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İzmir'de 6 bin 49 personel seferber oldu!
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için 6 bin 49 personel görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.

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