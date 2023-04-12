İzmir'de 6 bin 358 sentetik hap ele geçirildi

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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda, satışa hazır halde poşete sarılı 35 gram metamfetamin, 6 bin 358 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 815 lira ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. (39), Ö.Y. (36), S.E. (34) ve E.Ö. (30) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.