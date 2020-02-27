MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de 506 parça tarihi eser ele geçirildi
GeriGündem İzmir'de 506 parça tarihi eser ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:51,Son Güncelleme:/

İzmir'de 506 parça tarihi eser ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de 506 parça tarihi eser ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 15 milyon TL olan 506 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmirde 506 parça tarihi eser ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 506 parça tarihi eser ele geçirildi. 40 altın sikkenin yanı sıra en dikkat çekici parçalar ise 400 yıllık olduğu tahmin edilen asma kilit ile Mısırlılar döneminde yeniden doğuş ve bereketi simgeleyen M.Ö. 1000- 2000 yıllarına ait bir Scarabaeus adındaki böcek figürü oldu. Lidya döneminde basılan ilk elektron paralar da ekiplerin aramaları sonucunda ele geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle