MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de 5 milyonluk 'bitcoin' operasyonu! Hepsi ele geçirildi
GeriGündem İzmir'de 5 milyonluk 'bitcoin' operasyonu! Hepsi ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

İzmir'de 5 milyonluk 'bitcoin' operasyonu! Hepsi ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir'de bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirildi.Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlattı.

10
  • İzmirde 5 milyonluk bitcoin operasyonu
  • İzmirde 5 milyonluk bitcoin operasyonu
  • İzmirde 5 milyonluk bitcoin operasyonu
  • İzmirde 5 milyonluk bitcoin operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki apartmanın altındaki depoda gümrük kaçağı teknolojik cihaz olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve Bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirdi.

İzmirde 5 milyonluk bitcoin operasyonu Hepsi ele geçirildi

Başlatılan soruşturma kapsamında, cihazların ülkeye İstanbul'dan sokulduğu, orada bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra İzmir'e getirildiği tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatırken, cihazların Tasfiye İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
İzmirde 5 milyonluk bitcoin operasyonu Hepsi ele geçirildi

10
Thodex vurgununda flaş gelişme Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Thodex vurgununda flaş gelişme! Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Thodex dolandırıcılığında yeni gelişme Mağdur dava açtı... Bir ilk yaşandı
Thodex dolandırıcılığında yeni gelişme! Mağdur dava açtı... Bir ilk yaşandı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi