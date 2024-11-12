İzmir'de 5 kardeş hayatını kaybetmişti! Yangın faciasında acı detay

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü.

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Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2’sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi.

Yanan evde hayatını kaybeden 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı. Çocukların pencere kenarındaki sapanları ve balkonda asılı oyuncak kaydırakları görenlerin yüreğini burktu.

ANNE HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

Öte yandan, hastanede 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta güçlük çeken Melisa Akcan ise hastanede gözetim altında tutulmaya devam ediliyor. Tedavisinin ardından Anne Akcan'ın ifadesi için polis tarafından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

'EVDEKİ KÖPEK İLE 5 YAVRUSU DA ÖLDÜ'

Akcan Ailesi'nin karşı komşusu Soner Şahin (33), "Yangın, dün akşam 19.30 sıralarında çıktı. İşten gelmiştim, sadece duyduğum anne Melisa Akcan'ın çığlıkları oldu. 'Esma teyze çocuklarım öldü' diye bağırıyordu. Önce dışarı çıkıp, koştular. Ben de dışarı çıkıp o yöne doğru koşturdum. Arkamdan babam elinde fenerle koşarak geldi. Ortalık karanlıktı. Evin olduğu yerde aydınlatma direği de yok.

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Evin içine girdik, çok duman vardı. O anda anneleri Akcan çocuklarını dışarı çıkarıyordu. 5 çocuğun zaten hayatını kaybettiğini o an anladım. Dumandan zehirlenmişlerdi. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklar vardı. Anneleri çocukları hem hurda toplamak hem de ekmek almak için evde yalnız, bırakıp gitmiş. Bilseydik, çocuklara biz bakardık. Kapılarda kilit yok. Ancak, anneleri kapıyı çekip, kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından. Daha bir ay önce de evin yan tarafında kullanmadıkları bir kısmında yangın çıkmıştı. İçeride bir köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlarda yanarak öldü" dedi.

“ÇOCUKLAR HEP EVDEYDİ”

Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Şahin, “Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler” dedi.

Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Esma Şahin, “Annesi çocukların cansız bedenin hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk.

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Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu. 100 kişi şikayet etti bu çocuklar için bir türlü bu çocukları almadılar. O çocukların suçları yoktu. 24 saat içerde o çocuklar. Ben 4 senedir buradayım, hep pencereden kaçıp bana gelirlerdi bazen” diye aktardı.

AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları İzmir'de bir evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesi ile ilgili alınan bilgiye göre, Akcan Ailesi, Bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendi.

Düzenli desteklerin yanı sıra, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye Ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı. Bu yıl içinde Bakanlık ekipleri ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdi.

Aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkânı da sunuldu. Aile sunulan imkânı kabul etmemiş, çocuklarının alınması durumunda “kendimize zarar veririz”, “Çocuklarımızı asla vermeyiz” ifadelerini kullandı.

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Bundan dolayı çocuklar Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildi.