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İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı: 6 gözaltı

#İzmir#Çeşme#Urla
İzmirde 492 kaçak göçmen yakalandı: 6 gözaltı

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 492 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Çeşme ve Urla ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Urla Zeytineli Mahallesi, Çakmak Koyu mevkiinde 115'i Afgan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen ve birer Filistin ile İran uyruklu olmak üzere toplam 313 kaçak göçmeni yakaladı.

İzmirde 492 kaçak göçmen yakalandı: 6 gözaltı

Çeşme'de düzenlenen operasyonda ise 94'ü Afgan, 73'ü Suriye, 6'sı Pakistan, 5'i Filistin ve biri İran uyruklu olmak üzere toplam 179 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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