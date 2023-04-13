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İzmir'de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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#İzmir#Polis#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:12

İZMİR'in Torbalı ve Bornova ilçelerindeki operasyonlarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanılması halinde motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıtın satışı ve dağıtıcılarına yönelik, Torbalı ve Bornova ilçelerinde dün operasyon düzenledi. Şüphelilere ait iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmirde 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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#İzmir#Polis#Operasyon

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