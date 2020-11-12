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İZMİR (AA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

İzmir'de 46 sığınmacı kurtarıldı

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İzmir'de 46 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 ve botla denizde sürüklenen 22 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bademli açıklarında can salı içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 24 kişi kurtarıldı
Öte yandan, Madra Çayı açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, bottaki 22 kişiyi karaya çıkardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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