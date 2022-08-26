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İzmir’de 446 düzensiz göçmen yakalandı

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#İzmir#Düzensiz Göçmen#Operasyon
İzmir’de 446 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 10:07

İzmir’de jandarma ekipleri, 15-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda toplam 446 düzensiz göçmeni yakalarken, göçmen kaçakçılığı organizatör olduğu tespit edilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri operasyonlar düzenledi.

15-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire’de meydana gelen toplam 17 göçmen kaçakçılığı olayında 446 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir’de 446 düzensiz göçmen yakalandı

Meydana gelen olaylarda organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olaylarda kullanılan 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el konuldu.

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Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, 1 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yakalanan 446 düzensiz göçmen ise adli ve idari işlemlerin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

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#İzmir#Düzensiz Göçmen#Operasyon

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