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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

İzmir'de 44 sığınmacı yakalandı! 2 kişi gözaltına alındı...

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İzmir'de 44 sığınmacı yakalandı! 2 kişi gözaltına alındı...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı, kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu gece saatlerinde tespit ettiği lüks yelkenli teknede 44 sığınmacının bulunduğunu belirledi.

Sığınmacılar, karaya çıkartılırken kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Öte yandan Çeşme'de de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 45 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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