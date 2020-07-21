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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

İzmir'de 44 göçmen kurtarıldı

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İzmir'de 44 göçmen kurtarıldı
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İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bot içerisindeki 44 göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 44 göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.

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