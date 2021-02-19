İzmir'de 425 bin doz koronavirüs aşısı uygulandı

Bornova'da 65 yaş üstündekilere yönelik aşı çalışmalarının sürdüğü 3 Nolu Koşukavak Aile Sağlığı Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kızılelma, Sağlık Bakanlığının uyguladığı Kovid-19 aşı programının İzmir genelinde planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kent genelindeki tüm sağlık kurumlarında aşılama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kızılelma, "Aşılamanın başladığı günden bu yana İzmir'de vatandaşlarımıza 425 bin doz aşı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de yapılan aşının yaklaşık yüzde 6,7'sini kentimizde uyguladık. İlimizde vatandaşımızın da aşıya olan talebi çok fazla. Bu sevindirici bir durum. Özellikle hastanelerimizde hafta sonları da dahil aşılama işlemi saat 24'e kadar devam ediyor." dedi.

Kızılelma, 65 yaş üstündekilere CoronaVac aşısının uygulanmaya devam ettiğini, 85 yaş üstü vatandaşlara ise 2. doz aşılama çalışmalarına başlandığını ifade etti.

İzmirlilerin Kovid-19 salgınında alınan tedbirlere uyduğunu dile getiren Kızılelma, "Vaka sayılarında azalma var. Uzun süredir sabit sayıda gidiyoruz. Bu, önlemlere uyulduğunun göstergesidir." diye konuştu.

"AŞIYLA RAHATLADIM"

Aşı olmak için aile sağlığı merkezine gelen 67 yaşındaki Şefika Meral, Kovid-19 sürecinde evinden gerekmedikçe dışarı çıkmadığını belirtti.

Aşı olduktan sonra rahatladığını ifade eden Meral, "İnşallah bu aşı bizi koruyacak. İkinci dozu olursam daha da rahatlamış olacağım." diye konuştu.

Hüseyin Güler ise babasının Kovid-19 atlattığını belirterek, "Umarım bu kötü günler geride kalır. Tüm toplum bu salgından kurtulur." dedi.