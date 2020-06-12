Halil İbrahim KARABIYIK /İZMİR,(DHA)
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İzmir'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik botta mahsur kalan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.
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