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İzmir'de 4 yıl 6 aydır aranan çocuk istismarı şüphelisi yakalandı

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#İzmir#Balçova#Çocuk İstismarı
İzmirde 4 yıl 6 aydır aranan çocuk istismarı şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 11:25

İzmir’in Balçova ilçesinde çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl 6 aydır firar durumunda bulunan S.D., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan saha araştırması sonucunda; çocuğun cinsel istismarı 3 suç kaydı ile cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl 6 aydır firar durumunda bulunan S.D. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İzmir’in Balçova ilçesinde ikamet ettiği evde yakalandı.

Yakalanan şüpheli, İzmir Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.

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#İzmir#Balçova#Çocuk İstismarı

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