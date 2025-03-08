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İzmir'de 4. Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler iş yerlerine sıçradı

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#İzmir#Bornova#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 11:24

İzmir'in Bornova ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler, yakındaki başka iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

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İzmir'in Bornova ilçesinde Evka-3 Mahallesi'nde 4. Sanayi Sitesi'nde bulunan 129/9 Sokak'taki bir iş yerinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyüyen alevler, yakındaki başka iş yerlerine de sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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#İzmir#Bornova#Yangın

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