MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de 4 kilo metamfetamin ile 10 kilo bonzai ele geçirildi
GeriGündem İzmir'de 4 kilo metamfetamin ile 10 kilo bonzai ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

İzmir'de 4 kilo metamfetamin ile 10 kilo bonzai ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de 4 kilo metamfetamin ile 10 kilo bonzai ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

İZMİR'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 kilo 930 gram metamfetamin, şehirler arası yolcu otobüsünde ise 10 kilo 750 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kente uyuşturucu getirileceğini öğrenince harekete geçti. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde, kokuya duyarlı köpeklerle yapılan aramada, 4 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi. Bugün ise kontrol edilen şehirler arası yolcu otobüsünde, 10 kilo 750 gram bonzai bulundu. Operasyonlarda 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle