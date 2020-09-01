İzmir'de 4 kilo metamfetamin ile 10 kilo bonzai ele geçirildi
İZMİR'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 kilo 930 gram metamfetamin, şehirler arası yolcu otobüsünde ise 10 kilo 750 gram bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kente uyuşturucu getirileceğini öğrenince harekete geçti. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde, kokuya duyarlı köpeklerle yapılan aramada, 4 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi. Bugün ise kontrol edilen şehirler arası yolcu otobüsünde, 10 kilo 750 gram bonzai bulundu. Operasyonlarda 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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