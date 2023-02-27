İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.22'de gerçekleşen deprem, 14,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre ilçelerde hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

"BÖLGENİN RUTİNİ BU"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Deprem fırtınası değil. Bölgenin rutini bu. 4.1 büyüklüğündeki deprem bu bölgede her an olabilir" dedi.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter üzerinde yaptığı bir açıklamada "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı.

Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) February 27, 2023

İşte depremin gerçekleştiği nokta;