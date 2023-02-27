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İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#AFAD#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 21:29

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.22'de gerçekleşen deprem, 14,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre ilçelerde hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

"BÖLGENİN RUTİNİ BU"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Deprem fırtınası değil. Bölgenin rutini bu. 4.1 büyüklüğündeki deprem bu bölgede her an olabilir" dedi.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN İLK AÇIKLAMA 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter üzerinde yaptığı bir açıklamada "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. 

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İşte depremin gerçekleştiği nokta;

İzmirde 4.1 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#AFAD#İzmir

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