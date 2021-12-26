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İzmir'de 38 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu

#İzmir#Okul#Sağlık
İzmirde 38 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu

İzmir'in Çeşme ilçesinde akşam yemeğinin ardından mide bulantısı şikayeti üzerine Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan 38 öğrenci, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

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Çeşme'de bulunan Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 23 Aralık Perşembe günü akşam yemeğinden sonra 38 öğrencide mide bulantısı başladı. Mide bulantısı şikayetleri şiddetlenen öğrenciler, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Emin Bostan da hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumlarını yakından takip etti.

Öğrencilerin tedavisi ayakta gerçekleştirilirken, tamamının taburcu edildiği ve sağlık sorunlarının olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayan Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde önceki gün 38 öğrencimiz akşam yemeğinden sonra mide bulantısı nedeniyle hastaneye sevk edilmişlerdir. Okul yemekhanesinde hazırlanan yemekten 157 öğrenci ve 27 personel yemiştir. Öğrencilerimiz hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Öğrencilerimizin hiçbirinde bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlatmıştır."

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#İzmir#Okul#Sağlık

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