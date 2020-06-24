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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 09:11,Son Güncelleme:

İzmir'de 36 göçmen kurtarıldı

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İzmir'de 36 göçmen kurtarıldı
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İZMİR'de, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında, 2 can salında düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirtildi.

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