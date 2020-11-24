İzmir’de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 04.55 sıralarında, Çeşme ilçesi Süngükaya bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmenin bulunduğu yeri tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 33 göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.