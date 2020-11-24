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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 21:02 | Son Güncelleme:

İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İZMİR’in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 04.55 sıralarında, Çeşme ilçesi Süngükaya bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmenin bulunduğu yeri tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 33 göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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