×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 3 otomobilin karıştığı kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Trafik Kazası#Otomobil
İzmirde 3 otomobilin karıştığı kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 16:17

İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobilin karşıdan gelen iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Balabanlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Balabanlı'dan Ödemiş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, kontrolün kaybolması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 ve Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı otomobillere çarptı.

İzmirde 3 otomobilin karıştığı kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Ulaş hayatını kaybetti. Mustafa Ulaş’ın yanındaki A.P. (50), diğer araç sürücüsü Y.G., ile kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen otomobildeki E.K. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İzmirde 3 otomobilin karıştığı kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Öte yandan, kazaya neden olan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün olayın ardından aracını terk ederek ayrıldığı öğrenildi. Sürücünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

#İzmir#Trafik Kazası#Otomobil

