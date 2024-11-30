İzmir'de 3 kişi ölmüştü... İfadesi ortaya çıktı

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Olay, önceki akşam, Çeşme'nin Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafede iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden tartışan iki grup, sözleşip ormanda buluştu. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Bu sırada B.B., tabancasını çıkarıp, peş peşe ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) hayatını kaybederken, A.M. ise yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.M., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından B.B.’nin yanındaki arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı. Motosikletiyle kaçan B.B. de dün sabah polis ekipleri tarafından yakalandı.

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'ARBEDE DE BİRİSİ BANA KAFA ATINCA, TABANCAYI KULLANDIM'

Şüphelilerden B.B. polisteki ifadesinde, "Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım" dedi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.