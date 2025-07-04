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İzmir'de 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü

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#İzmir#Ödemiş#Cinayet
İzmirde 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 14:12

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 kardeş, çıkan kavgada otomatik av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ödemiş'in Hacıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin Uçar ile Şahin Dinç (52), Latif Dinç (55) ve İbrahim Dinç (50) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. Metin Uçar, yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.

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#İzmir#Ödemiş#Cinayet

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