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İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

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#İzmir#Deprem#Afad
İzmirde 3.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 12:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında İzmir'in Foça ilçesine yaklaşık 9.8 kilometre mesafede 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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#İzmir#Deprem#Afad

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