İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında İzmir'in Foça ilçesine yaklaşık 9.8 kilometre mesafede 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.77 km] Foça (İzmir)
Tarih:2026-06-13
Saat:12:22:50 TSİ
Enlem:38.63333 N
Boylam:26.64194 E
Derinlik:7.54 km
Detay:https://t.co/IN51vDlDPW@afadbaskanlik