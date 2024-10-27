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İzmir'de 22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlü, aydınlatma boşluğunda yakalandı

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#İzmir#Karşıyaka#Firari Hükümlü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 10:05

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.T., saklandığı eve polisin operasyon düzenleyen polislerden saklanmak için girdiği aydınlatma boşluğunda yakalandı. T.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, önceki gün, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, silahla yağma, tehdit, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, iftira ve hırsızlıktan suç kaydı bulunan T.T.'nin Karşıyaka ilçesinde saklandığı belirlendi.

Güven Timleri ve Yunus Timleri ekiplerinin de desteğiyle hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hais cezası bulunan T.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden T.T., pencereden apartmanın aydınlatma boşluğuna atladı. T.T. burada polis ekipleri tarafından yakalandı. T.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Karşıyaka#Firari Hükümlü

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