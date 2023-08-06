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İzmir'de 208 kaçak göçmen kurtarıldı, 184 göçmen yakalandı

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#İzmir#Kaçak Göçmen#Yunanistan
İzmirde 208 kaçak göçmen kurtarıldı, 184 göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 02:42

İzmir'in Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 208 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaburun ve Dikili açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 184 göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında farklı noktalarda lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye harekete etti.

İzmirde 208 kaçak göçmen kurtarıldı, 184 göçmen yakalandı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 ilçede toplamda 208 kaçak göçmeni karaya çıkardı. Karaburun ve Dikili açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik botlardaki, 184 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

İzmirde 208 kaçak göçmen kurtarıldı, 184 göçmen yakalandı

 

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#İzmir#Kaçak Göçmen#Yunanistan

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