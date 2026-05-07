×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Beydağ#Tehdit
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 01:27

İzmir'in Beydağ ilçesinde, 2005 yılında tartıştığı Şükrü Dikil’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Ercan Özkoç (45), 21 yıl sonra yakalandı.

Haberin Devamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ercan Özkoç'u yakaladı.

Özkoç'un yapılan sorgusunda ‘orman kanununa muhalefet’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘hırsızlık’ suç kayıtlarının da olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkoç, cezaevine teslim edildi.

Özkoç'un, ilçeye bağlı Çomaklar Mahallesi’nde 2005 yılında Şükrü Dikil’i aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Beydağ#Tehdit

BAKMADAN GEÇME!