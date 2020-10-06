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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:09 | Son Güncelleme:

İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

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İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
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İzmir'in Konak ilçesinde fenalaşınca hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki H.Ö., hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konak'ta oturan çiftin çocukları H.Ö. bilinmeyen nedenle fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla H.Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen H.Ö. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

H.Ö.'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.Ö.'nün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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