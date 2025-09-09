İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi ilk kez konuştu: Ben bittim! | Polis merkezi saldırısıyla ilgili yeni detay

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

İzmir, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne pompalı tüfekle saldırı düzenleyen E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

'BABASININ 10 SENE ÖNCE ALDIĞI BİR POMPALI TÜFEK'

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek" ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN DEDESİ: BEN BİTTİM

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz saldırgan Eren’in yaşadığı apartmanda dedesi ile konuştu…

Saldırgan Eren’in dedesi yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı;

"Ben bittim. Dün geceden beri gözümde uyku yok. Eren evden çıkarken bana kesinlikle bana bir şey söylemedi. Karakola gittim göreyim diye. Ben silah seslerine uyandım. Küçük kız kardeşi 2 yaşındaki kız kardeşi bile kalktı. Eren’den böyle bir şey beklemiyorduk. Okula gidip geliyordu, hep takdirname getiren bir çocuktu. Sakin sakin gelip otururdu. Ne olduğunu bilemiyorum. Aklım gitti. Aklım da yetmiyor. Ben onu nasıl büyüttüm. Tanıdıklar zekât parası veriyordu. Ben öyle öyle büyüttüm. Namazı kıldım, polis abi geldi. Saygılı bir çocuktu, bizi ciğerimizden yaktı. Polis abinin evi de mahvoldu. Nerede? Ereni görmek istedim. Hepsi bana iyi davrandı, bana kötü davranan olmadı. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Allah'ım bana sabır versin." ifadelerini kullandı.

İlk kez Eren Bigül'ün dedesi ile konuşan Merve Tokaz şu ifadeleri kullandı;

"Bu saldırganın sabıka kaydı yok. Erenin annesi ve babası çalıştığı için Eren'i dedesi büyütmüş. 3 katlı bir apartmanda beraber yaşıyorlar. Burada gerçekten Eren dedesi ile vakit geçiriyor. Dedesinde de ağır travma oldu. Dedesine de bir şey söylemeden çıkıyor.

Sırtında bir sırt çantası, mermilerle dolu bir sırt çantasıyla parka geliyor. Parkın önünde park halinde duran aracı siper alıyor. Hedefe doğru nişan alıyor. Silahı kullanma kabiliyeti var. Ekiplerde örgüt bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra evinin bulunduğu noktaya ilerliyor. Onu etkisiz haline getirmek isteyen Muhsin Aydemir şehit düşüyor.

İstanbul Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi yakalandı. Şu anda 27 kişi gözaltında. DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı tespit edildi. Eren'in gözaltına alınan kişilerle bağlantısı ne? Nerede tanıştı, nasıl bu kişilerle irtibat kuruldu. Bu eylemi talimatla mı gerçekleştirdi? Araştırılan nokta bu. İzmir'de başlatılan soruşturma genişletildi."