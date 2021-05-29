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Gündem
Fırat AKAY/DHA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 22:53 | Son Güncelleme:

İzmir'de, 2 milyon TL değerinde kaçak otomobil ele geçirildi

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İzmir'de, 2 milyon TL değerinde kaçak otomobil ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bir otomobil ele geçirildi. Otomobilin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bir otomobil için çalışma başlattı. Bu kapsamda 27 Mayıs Perşembe günü otomobil Karşıyaka İskele karşısında durdurdu.

Ekiplerin evraklarda yaptığı incelemede piyasa değer yaklaşık 2 milyon TL olan otomobilin gümrük kaçağı olduğunu belirleyerek araca el koydu. Öte yandan, gözaltına alınan otomobilin sürücüsü T.G.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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