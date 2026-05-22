İzmir'de 2 kişinin öldüğü 'elektrik akımı' faciası davasında tutuklu sanık kalmadı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 13:05
İzmir'de sağanak yağış sırasında Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) sokak ortasında elektrik akımına kapılarak öldüğü olaya ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde görülen davada tutuklu bulunan İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, Argan Mühendislik firmasında inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara kolu bağlantı işinde çalışan Arif Kapuş tahliye edildi. Böylelikle dosyada tutuklu sanık kalmadı.