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İzmir’de 2 kişi hayatını kaybetmişti! Elektrik faciası olayında 11 şüpheli serbest

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#İzmir#Konak#Mahkeme
İzmir’de 2 kişi hayatını kaybetmişti Elektrik faciası olayında 11 şüpheli serbest
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 11:10

İzmir’in Konak ilçesinde, iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir’de 12 Temmuz 2024 tarihindeki sağanak yağış sırasında, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dün yeni bir gelişme daha yaşanmış, 11 isme yeni gözaltı kararları vermişti. Şahıslar, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi, dün akşam saatlerinde adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında, daha önce 14 kişi tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

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#İzmir#Konak#Mahkeme

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