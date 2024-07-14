İzmir'de 2 kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü... Bakan Tunç: 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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İzmir'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz ve Öktemay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar Öktemay ve Deniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öktemay'ın cenazesi dün Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Deniz'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye gönderildi. Meteoroloji yetkilileri, Akdeniz ikliminin hakim olduğu İzmir'de kısa süreli lokal ve kuvvetli yağmurun yağdığını, özellikle Bayraklı ve çevresinde ise kuvvetli yağış sınıfına giren yağmurun etkili olduğunu kaydetti. Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bayraklı'dan sonra en fazla yağış alan yerin metrekareye 18 kilogramla Bayındır olduğu açıklandı.

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MAZGALDAN DAHA ÖNCE DUMANLARIN ÇIKTIĞI GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili incelemeler sürerken, olay yerindeki mazgaldan geçen 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte yetkililere ilettiği bildirildi.

KABLO 50 SANTİM AŞAĞI ALINIYOR

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak yaşamını yitirdiği yerde yapılan inceleme sonrası belediye ve elektrik firması yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla yer altındaki kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Ardından belediye yetkililerinin kabloların üzerine kapatmasından sonra bölgeye tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gündoğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerji olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır. Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmursuyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım-onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir" denildi.

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ELEKTRİK HATTI, YAPIM TEKNİĞİNE AYKIRI DÖŞENMİŞ

Açıklamada, daha önce bölge esnafının yetkili kuruma birden fazla bildirim yaptığı bildirilirken, "Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı birtakım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır. Nitekim olay sonrası sahaya giden Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlendiği ifade edilmiş, “Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir" şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Temennimiz olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesidir. Yaşamını yitiren hemşehrilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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GDZ ELEKTRİKTEN AÇIKLAMA

Gdz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada yetkili kurumlarca yürütülen olay yeri incelemeleri tamamlandığı belirtilerek, "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, "Bahsi geçen iddialardan bir diğeri olan, şebekenin derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına ilişkin haberlere yönelik tespitlerimizi de paylaşmak isteriz. 5 Ocak'ta ilgili altyapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Ek olarak, çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların kurumumuza hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz" denildi. Ege Telgraf gazetesinin 2019 yılında yaptığı bir habere istinaden eksik bilgilere dayalı paylaşımlar da yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Olayın esası şu şekildedir; 19 Ocak 2019 tarihinde Ege Telgraf gazetesinde çıkan haber üzerine, ekiplerimiz ivedilikle bölgeye müdahalede bulunmuş ve sorun hızlıca giderilmiştir. Bunun üzerine aynı gazete 21 Ocak 2019 tarihinde sorunun çözüldüğüne dair bir haber de yapmıştır. Kamuoyunu şeffaf bilgilendirme sorumluluğumuzla, tüm kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtir; İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha paylaşmak isteriz. Kendilerine Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

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BAKAN TUNÇ: 29 GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" dedi.