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İzmir'de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi! 3 şüpheli gözaltında...

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Tarihi Eser
İzmirde 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi 3 şüpheli gözaltında...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 09:34

İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün yapılan çalışmada Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

İzmirde 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi 3 şüpheli gözaltında...

Yetkililerce yapılan incelemede, eserin ‘2863 sayılı Kanun’ kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

İzmirde 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi 3 şüpheli gözaltında...

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#İzmir#Konak#Tarihi Eser

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