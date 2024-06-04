×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 174 yıl hapisle aranan 17 yaşındaki hükümlü, polis tarafından yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karşıyaka#Hapis Cezası
İzmirde 174 yıl hapisle aranan 17 yaşındaki hükümlü, polis tarafından yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 10:00

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 80 suç kaydı olup, 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 17 yaşındaki A.K., polis tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 80 suç kaydı bulunan A.K.'nin, Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

Harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Karşıyaka#Hapis Cezası

BAKMADAN GEÇME!