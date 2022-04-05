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İzmir’de 168 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

#İzmir#Göçmen#Organizatör
İzmir’de 168 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, balıkçı teknesi ile yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 168 göçmen, Sahil Güvenlik Komuntanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Teknede, organizatör olduğu ileri sürülen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden balıkçı teknesinde göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, söz konusu balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontrolde, teknede 168 göçmenin olduğu tespit edildi. Organizatör olduğundan şüphelenilen 2 kişi de yakalandı. Kıyıya çıkartılan 168 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürülürken, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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#İzmir#Göçmen#Organizatör

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