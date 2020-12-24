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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

İzmir'de 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

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İzmir'de 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi
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İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda, Konak ilçesindeki bir adreste çok sayıda sentetik ecza maddesi olduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 16 bin 800 adet kimyasal olarak elde edilen ve ilaç yapımında kullanılan kimyasal sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Öte yandan, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir sokaklarında uyuşturucu satışının önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

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