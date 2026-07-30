İzmir’de 14 CHP'li belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili Yeni Parti’ye geçti

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İzmir’de, 14 ilçe belediye başkanı ile 1 belediye başkan vekili, Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı. Buna göre sanal medya hesaplarından yazılı açıklamada bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, CHP’den Yeni Parti’ye geçtiklerini söyledi. Bazı ilçelerde belediye başkanlarının yanı sıra ilçe yönetimleri ve belediye meclis üyelerinin de Yeni Parti çatısı altında siyaset yapma kararı aldığı belirtildi.