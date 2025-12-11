×
Gündem Haberleri

İzmir'de 13 ilçede her gün su kesintileri uygulanacak! Suların kesileceği saat belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 11:30

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'de 13 ilçede 2 günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin her gün uygulanacağını duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

 İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAPILACAK SAATLER BELLİ OLDU

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

