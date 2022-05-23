İzmir’de 12 hektar orman yandı

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Karaburun Gerence Körfezi’ne yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında makilik alanda başlayan yangına çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Dikili’de de Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Her iki yangın da ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Karaburun’da 10 hektar, Dikili’de de 2 hektar olmak üzere 12 hektar orman zarar gördü.