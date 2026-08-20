İzmir'de 11 milyon liralık kaçak steroid operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde gümrük kaçağı steroid ticareti ve sevkiyatı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olan 92 bin 604 ilaç ile 15 bin imalat malzemesi ele geçirildi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı steroid etken maddesi içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Karabağlar ve Buca ilçelerindeki 8 ikamet, depo, iş yeri ile 2 araçtaki aramalarda 92 bin 604 steroid etken madde içeren ilaç ve 15 bin imalat malzemesi ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Öte yandan, ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olduğu belirtildi.