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İZMİR (İHA)
Haber Giriş: 25.06.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

İzmir'de 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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İzmir'de 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde bir evin bahçesinde ve bir kişiye ait tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Torbalı'da M.E. isimli şahsa ait evin bahçesinde yapılan aramada, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ekipler, Bayındır ilçesinde de mısır tarlasını sulamak için giden Ö.O'nun tarlasında uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine giden ekipler, 100 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Ö.O, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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