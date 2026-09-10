İzmir’de 104 yıllık kurtuluş coşkusu

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‘Zafer Yürüyüşü’yle başlayan kutlamalarda 350 metrelik Türk bayrağı açıldı. İzmirliler yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde dün 09.00’da toplandı. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Yeni Parti İzmir milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ednan Arslan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Anafartalar Caddesi’nden başlayan, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı taşındı. 7’den 70’e İzmirliler de yol kenarlarından Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

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ATLI SÜVARİLER CANLANDIRILDI

Daha sonra Konak Atatürk Meydanı’nda bayrak töreni gerçekleştirildi. Törende süvari birliği temsili olarak İzmir’in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Tören Vali Süleyman Elban’ın, süvari birlik komutanına Kuran’ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etmesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ın da birlik komutanına plaket vermesiyle sona erdi.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI

- Törende, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj da okundu: “İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe malolan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İzmir’in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümünü tebrik ediyor, Milli Mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi. - ANKARA