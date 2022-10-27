İzmir'de 103 kaçak göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim'de Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde göçmenler olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 70 göçmeni yakaladı. Ekipler, aynı gün içerisinde Seferihisar ile Menderes açıklarında da göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, 33 göçmeni yakaladı.

Ekipler ayrıca Menderes açıklarında bir lastik botun sürüklendiğini ve içerisinde göçmenler olduğunu belirledi. Motor arızası nedeniyle sürüklenip, mahsur kalan 7 göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan 110 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.