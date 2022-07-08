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İzmir'de 100 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

#Kaçakçılık#İzmir#Operasyon
İzmirde 100 milyon TLlik kaçakçılık operasyonu

İzmir'de son 2 haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran-1 Temmuz'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 11 bin 137 paket kaçak sigara, 1,146 paket ısıtmalı sigara, 47 milyon 526 bin 200 makaron, 1 milyon 689 bin 760 doldurulmuş sigara, 9 bin 251 paket nargile tütünü, 1,158 paket pipo tütünü, 6 bin 565 puro, 68 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 108 paket sigara sarma kağıdı, 2 bin 786 sigara filtresi, 222 şişe kaçak ve sahte içki, 261 litre açık içki, 72 ton etil alkol ve 516 içki aroması ele geçirildi. Kaçak ürünlerin toplam 105 ton, engellenen kamu zararının ise 100 milyon lira olduğu belirtildi.

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#Kaçakçılık#İzmir#Operasyon

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